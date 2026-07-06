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Dok najveće fudbalske zvezde slobodne dane provode na luksuznim jahtama i u egzotičnim letovalištima, Nemanja Matić ostao je veran onome po čemu ga ljudi godinama prepoznaju – skromnosti.

U rodnom Ubu često ga možete videti kako bez ikakve pompe vozi bicikl ulicama grada, pozdravlja prolaznike i ponaša se kao sasvim običan čovek. Bez obezbeđenja, bez skupocenih automobila i potrebe da privlači pažnju.

Upravo zbog takvih sitnica Matić je stekao veliko poštovanje među ljudima. Iako je tokom karijere igrao za najveće evropske klubove i zaradio milione, nikada nije izgubio dodir sa mestom iz kojeg je potekao.

Pogledajte kako je to izgledalo:

Na Ubu je jednostavno – jedan od svojih. Sedne na bicikl, provoza se gradom, zastane da popriča sa komšijama ili prijateljima i pokaže da slava ne mora da promeni čoveka.

Možda upravo u tome i leži razlog zbog kog ga navijači toliko cene – jer je, uprkos velikoj karijeri, ostao isti onaj Nemanja Matić kojeg ljudi iz njegovog kraja oduvek poznaju.

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