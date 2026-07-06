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Fudbalski klub Monako imenovao je brazilskog stručnjaka Filipea Luisa za novog šefa stručnog štaba, saopštio je danas klub. Filipe Luis potpisao je ugovor do juna 2028. godine, četiri meseca nakon što je napustio Flamengo.

Tokom rada u Flamengu predvodio je ekipu do titule prvaka Brazila i trofeja u Kupa Libertadores 2025. godine, a prošle sezone vodio je tim i na Svetskom klupskom prvenstvu. Klub je napustio u martu.

Monako je prošlu sezonu završio na sedmom mestu u Ligi 1, čime je izborio plasman u plej-of za Ligu konferencija.

Filipe Luis je tokom igračke karijere nosio dres reprezentacije Brazila, kao i Atletiko Madrida i Čelsija.