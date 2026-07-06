Partizan - Nefči 0:0
provera
PRATITE NA KURIRU UŽIVO MEČ PARTIZANA: Crno-beli žele pobedu, ozbiljna provera u Sloveniji!
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Fudbaleri Partizana danas igraju treću kontrolnu utakmicu u sklopu letnjih priprema za novu takmičarsku sezonu, koje sprovode u slovenačkom Pohorju.
Rival crno-belih ovoga puta biće azerbejdžanski Nefči.
FK Partizan pripreme 2026. Foto: Www.partizan.rs
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Ovaj test susret zakazan je za 17.30 časova, a odigraće se na stadionu fudbalskog kluba Ormož. Za sve navijače i ljubitelje fudbala obezbeđen je i direktan televizijski prenos na kanalu Arena Sport Premium 1.
SASTAV PARTIZANA!
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