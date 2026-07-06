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Ouedraogo je rođen 20. oktobra 2005. godine u Obali Slonovače, igra na poziciji štopera, ali i levog beka, visok je 187 centimetara. Reč je o modernom defanzivcu koji se odlikuje odličnom igrom levom nogom, sigurnošću u duelima i kvalitetnim iznošenjem lopte iz poslednje linije.

Karijeru je započeo u ekipi San Pedro, jednom od najpoznatijih klubova u Obali Slonovače, odakle je početkom 2024. godine ostvario transfer u američki Kraun Legasi, razvojni tim MLS ligaša Šarlota, sa kojim Brđani imaju sjajnu saradnju.

Čukarički počeo pripreme Foto: Fk Čukarički

Tokom boravka u Sjedinjenim Američkim Državama sticao je iskustvo u „MLS NEXT Pro“ ligi, gde je pokazao veliki potencijal i potvrdio da predstavlja jednog od perspektivnijih mladih defanzivaca iz svoje generacije.

Novi fudbaler Čukaričkog nastupao je i za mladu reprezentaciju Obale Slonovače do 23 godine, a zahvaljujući svojim partijama privukao je pažnju tima sa Banovog brda, koji u njemu vidi igrača sa velikim prostorom za napredak.

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