Na utakmici Partizana i Nefčija došlo je do opšte tuče na terenu. Pogledajte kako je sukob igrača izazvao haos u Sloveniji.
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OPŠTA TUČA NA UTAKMICI PARTIZANA I NEFČIJA! Pogledajte haos i sukob igrača oba tima u Sloveniji! (VIDEO)
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Fudbaleri Partizana sastali su se sa ekipom Nefčija u Sloveniji gde je došlo do sukoba igrača oba tima.
Sve je inicirao Sambu, fudbaler Nefčija, nakon čega je došlo do tuče na terenu, a crvene kartone su zaradili upravo Sambu i Stefan Milića.
Na svu sreću nakon nekiliko minuta situacija se smirila...
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