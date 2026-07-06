Slušaj vest

Fudbaleri Partizana sastali su se sa ekipom Nefčija u Sloveniji gde je došlo do sukoba igrača oba tima.

Sve je inicirao Sambu, fudbaler Nefčija, nakon čega je došlo do tuče na terenu, a crvene kartone su zaradili upravo Sambu i Stefan Milića.

Na svu sreću nakon nekiliko minuta situacija se smirila...

01:52
Tuča na Partizan Neftči Izvor: TV Arena sport/Screenshot

Ne propustiteKošarkaOVAKAV TALENAT DUGO NIJE VIĐEN NA EVROPSKIM PROSTORIMA! Pogledajte šta radi srpsko čudo od deteta! Juri ka NBA zvezdama, a ovo su njegovi NAJBOLJI POTEZI!
Nikola Kusturica
EvroligaOBRT KAKAV NIKO NIJE OČEKIVAO! Partizan otima Zvezdi evroligaško pojačanje? Stiže zamena za Karlika Džonsa! Poznata i cifra koju traži...
Partizan - Zvezda, Karlik Džons
TenisFINALISTA ROLAN GAROSA PREGAZIO AUSTRALIJANCA: Koboli pobedio De Minora za četvrtfinale Vimbldona
profimedia-1113980434.jpg
FIFA WC 2026JEZIVO! Bizarna povreda engleskog asa nakon Meksika, završio je sa Mundijalom! (VIDEO)
profimedia-1114753926 (1).jpg

BONUS VIDEO:

00:15
Grobari isprozivali Sašu Obradovića: "Lakši trening" Izvor: Kurir