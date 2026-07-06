Partizan ne krije zadovoljstvo dolaskom novog golgetera.
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PARTIZAN SE POHVALIO POJAČANJEM! Novi Haland će rešetati u Humskoj u sezoni pred nama! (VIDEO)
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Fudbaleri Partizana savladali su u prijateljskom meču u slovenačkom Pohorju ekipu Negčija rezultatom 1:0.
Dobru igru crno-belih tokom većeg dela utakmice, golom je krunuisao novajlija u Humskoj, Erik Kojzek!
Erik Kojzek Foto: FK Partizan
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Crno-beli su na svom zvaničnom Instagramu nalogu postavili gol Kojzeka, uz opis kroz pesmu, "Haland, Haland", posvećenu Erlingu Halandu -norveškom golgeteru.
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