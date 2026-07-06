Slušaj vest

Fudbaleri Partizana savladali su u prijateljskom meču u slovenačkom Pohorju ekipu Negčija rezultatom 1:0.

Dobru igru crno-belih tokom većeg dela utakmice, golom je krunuisao novajlija u Humskoj, Erik Kojzek!

Erik Kojzek Foto: FK Partizan

Crno-beli su na svom zvaničnom Instagramu nalogu postavili gol Kojzeka, uz opis kroz pesmu, "Haland, Haland", posvećenu Erlingu Halandu -norveškom golgeteru.

Pogledajte!

Ne propustiteFudbalPRATITE NA KURIRU UŽIVO MEČ PARTIZANA: Tuča - kakav haos na terenu! Sambu nasrnuo na crno-bele! (VIDEO)
Screenshot 2026-07-06 185426.jpg
FudbalOPŠTA TUČA NA UTAKMICI PARTIZANA I NEFČIJA! Pogledajte haos i sukob igrača oba tima u Sloveniji! (VIDEO)
Tuča Partizan Nefči
FudbalSA MUNDIJALA PRAVO U HUMSKU! Pojačanje stiže u Partizan!
profimedia-1113852589.jpg
FudbalKAO GROM IZ VEDRA NEBA! BIO JE BISER PARTIZANA, A ENGLESKI GIGANT SADA ZA NJEGA DAJE 6 MILIONA EVRA! Srbin pred ogromnim transferom, ovo su detalji!
partizannovi-pazar95162.jpg

BONUS VIDEO:

01:52
Tuča na Partizan Neftči Izvor: TV Arena sport/Screenshot