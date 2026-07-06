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Brazilski napadač Že novi je fudbaler Partizana!

Crno-beli su to potvrdili na svom zvaničnom sajtu.

Že u Humsku stiže na jednogodišnju pozajmica sa pravom otkupa - iz turskog Gecetepa.

- Veoma sam srećan što sam došao u Partizan i što ću nositi crno-beli dres. Znam koliko su navijači Partizana strastveni i jedva čekam da osetim njihovu podršku. Verujem da nas očekuje uspešna sezona i da zajedno možemo da napravimo velike stvari - poručio je Že.

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BONUS VIDEO:

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Tuča na Partizan Neftči Izvor: TV Arena sport/Screenshot