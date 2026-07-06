Brazilski napadač Že potpisao za Partizan! Crno-beli potvrdili transfer sa Gecetepa, a on se raduje podršci navijača.
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BOMBA U HUMSKOJ! Zvanično: Brazilac potpisao za Partizan!
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Brazilski napadač Že novi je fudbaler Partizana!
Crno-beli su to potvrdili na svom zvaničnom sajtu.
Že u Humsku stiže na jednogodišnju pozajmica sa pravom otkupa - iz turskog Gecetepa.
- Veoma sam srećan što sam došao u Partizan i što ću nositi crno-beli dres. Znam koliko su navijači Partizana strastveni i jedva čekam da osetim njihovu podršku. Verujem da nas očekuje uspešna sezona i da zajedno možemo da napravimo velike stvari - poručio je Že.
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