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Ovaj 41-godišnji trener je u aprilu dobio otkaz u Čelsiju, posle ;samo četiri meseca na Stanford Bridžu.

Rosenior, koji je bio trener Strazbura pre preuzimanja posla u Čelsiju, zameniće Antoana Kombuarea nakon što je Pariz završio na 11. mestu u Ligi 1 prošle sezone.

On je svoju trenersku karijeru započeo sa ekipom Brajtona do 23 godine, pre nego što je prešao u Derbi Kaunti, prvo kao pomoćnik Vejna Runija pre nego što je preuzeo funkciju privremenog šefa stručnog štaba.

Imenovan je za glavnog trenera Hala 2022. godine i odveo ih do 15. mesta u Čempionšipu u svojoj prvoj sezoni, a zatim do sedmog u svojoj drugoj, ali je smenjen nakon što je tim propustio plej-of.

(Beta)