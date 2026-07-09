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Dvadestjednogodišnji fudbaler potpisao je petogodišnji ugovor, a iako klub nije objavio detalje transfera, britanski mediji navode da je obeštećenje koje je plaćeno francuskom Touluzu iznosilo oko 24 miliona funti (oko 32 miliona dolara).

Emerson je prvo veliko pojačanje novog trenera Ipsviča Gerija O'Nila, koji je prošle sezone kao trener Stazbura doživeo poraz od Tuluza upravo golom Brazilca u završnici utakmice Lige 1.

Bivši mladi reprezentativac Brazila prošle sezone je postigao šest prvenstvenih golova za Tuluz, nakon što je u septembru 2025. stigao iz turskog prvenstva.

Njegova tržišna vrednost porasla je osam puta tokom deset meseci provedenih u Francuskoj, što mu je omogućilo transfer u najbogatiju fudbalsku ligu sveta.

Ipsvič se 2024. godine vratio u Premijer ligu posle 22 godine odsustva, ali je odmah ispao u Čempionšip. Povratak u elitu izborio je ponovo prošle sezone, kada je završio na drugom mestu iza šampiona Koventrija.