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U društvu oca, Kerkez je proveo vreme sa mladim fudbalerima, delio autograme, fotografisao se sa njima i obradovao ih poklonom koji će dugo pamtiti- 50 novih fudbalskih lopti. Za dečake koji svakodnevno treniraju i sanjaju velike fudbalske scene, susret sa igračem Premijer lige bio je mnogo više od obične posete:

- Drago mi je što sam ovde i što mogu da obradujem decu. Važno mi je da im pokažem da neko misli na njih i da ih podrži. Sport može da donese mnogo lepih stvari i voleo bih da što više mališana ostane na terenu -rekao je Kerkez.

Fudbaler koji je iz Bornmuta stigao među zvezde Liverpula nije zaboravio svoje početke. Kaže da mu je današnja stvarnost nekada delovala kao nedostižan san:

- Kada sam bio njihovih godina, gledao sam utakmice Liverpula na televiziji i navijao za taj klub. Danas nosim njihov dres i to je nešto posebno. I dalje sam srećan kada izađem na “Enfild”. Pritisak je ogroman, ali upravo zbog toga je Liverpul poseban klub- istakao je Kerkez.

Otkrio je i da mu je velika želja da još dugo ostane deo ekipe sa “Enfilda”.

- Potpisao sam ugovor na pet godina i voleo bih da ih bude još toliko. Presrećan sam što sam deo ovog kluba- iskren je mladi fudbaler.

Tokom druženja nije moglo da se izbegne ni pitanje Kurira o Svetskom prvenstvu. Kerkez je pričao o reprezentaciji Mađarske, ali i saigračima iz Liverpula:

– Žao mi je što ni Mađarska nije izborila plasman. Pratim prvenstvo i čujem se sa saigračima. Razgovarao sam i sa Salahom, ali je Egipat ostao bez prolaza. Voleo bih da neko od mojih saigrača osvoji titulu svetskog prvaka- rekao je Kerkez.

Najmlađima je na kraju ostavio poruku koju će sigurno dugo pamtiti:

- Verujte u sebe, radite vredno i nikada ne odustajte. Talenat je važan, ali bez rada i discipline nema uspeha. Meni je mnogo značila podrška porodice i zato znam koliko je važno kada neko veruje u vas- poručio je Kerkez.

Posle susreta sa njim, mladi fudbaleri poneli su kući fotografije i uspomenu na dan kada ih je posetio jedan od najboljih igrača svoje generacije, a Kerkez dres OFK “Kikinde”.