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Ovaj 29-godišnji napadač u Lids dolazi kao slobodan igrač, nakon što je na kraju sezone posle pet godina napustio Fulam.

U dresu Fulama odigrao je nešto manje od 200 utakmica, a prošle sezone je upisao 11 golova i osam asistencija, što mu je omogućilo nagradu za najboljeg igrača kluba.

Karijeru je počeo u Liverpulu, a za prvi tim je odigrao samo dve utakmice. U periodu od 2014. do 2022. godine bio je na pozajmicama, a igrao je između ostalog za Hal, Derbi, Bornmut i Kardif siti.

Za reprezentaciju Velsa odigrao je 69 utakmica, uključujući i nastupe na Evropskom prvenstvu 2021. i Svetskom prvenstvu 2022. godine.

Lids u novu sezonu Premijer lige ulazi 22. avgusta gostovanjem Notingem Forestu.

(Beta)