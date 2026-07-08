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"Nema nikakvih promena kada je reč o Oliseovom žutom kartonu. Jutros smo dobili odluku Fife da karton ostaje na snazi", rekao je Dešan.

To znači da bi Olise, ukoliko dobije još jedan žuti karton u četvrtfinalu Svetskog prvenstva sa Marokom, bio suspendovan za eventualno polufinale.

Fudbalski savez Francuske (FFF) uložio je žalbu na karton koji je Olise dobio u sedmom minutu nadoknade drugog poluvremena utakmice sa selekcijom Paragvaja, koju je Francuska dobila 1:0.

Oliseu je žuti karton pokazan nakon sukoba sa paragvajskim igračem Matijasom Galarsom, koji je posle koškanja pao na teren, iako su usporeni snimci pokazali kako je Olise protivnika uhvatio samo za dres.

Žalba FFF-a usledila je nakon što je američki predsednik Donald Tramp prošle nedelje telefonom razgovarao sa predsednikom Fife Đanijem Infantinom, kako bi zatražio da američki napadač Folarin Balogan ne bude suspendovan za meč osmine finala protiv Belgije zbog crvenog kartona dobijenog u prethodnoj utakmici.

Fifa je potom ukinula suspenziju Baloganu, posle čega su usledile brojne kritike na njihov račun, uključujući i reakciju Evropske fudbalske unije (Uefa), a selekcija SAD je uprkos igranju Balogana eliminisana od Belgije (1:4).

Fudbaleri Francuske i Maroka igraće u četvrtak od 22.00 u Bostonu utakmicu četvrtfinala Svetskog prvenstva.

Pobedom nad Marokom Francuska bi ostala u trci da postane tek treća reprezentacija koja je stigla do polufinala na tri uzastopna Svetska prvenstva, posle Nemačke (četiri puta zaredom od 2002. do 2014. godine i tri puta od 1982. do 1990. godine) i Brazila (tri puta od 1994. do 2002. godine).

(Beta)