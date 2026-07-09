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Sanja Kružević godinama radi u PR timu fudbalskog kluba Vojvodina, a javnosti je postala poznata nakon, možemo da kažemo, čuvene konferencije za medije sa Nenadom Lalatovićem.

Na društvenoj mreži Instagram ima preko 110.000 pratilaca, a na njenom nalogu, zahvaljujući brojnim objavama, lako može da se dođe do zaključka da se najbolje oseća ili u teretani, ili kada je daleko od kuće - na plaži, bez odeće, u kupaćem kostimu.

Takva kombinacija ostavlja puno prostora Sanji da pokaže savršenu liniju, a upravo to je radila prethodnih dana.

Beba je nedavno objavljivala fotografije i snimke iz grčkog letovališta Mikonos, a potom su stigli kadrovi iz Španije, odnosno sa Majorke.

Zapitala se Sanja šta je to zima, šta je to dijeta, šta je to zaštitni faktor protiv sunca, šta je to kućna adresa i na taj način pokazala onima koji to već nisu znali kakav stil života joj prija.

Ujedno je pokazala i kakvo telo ima, pošto je u objavu uključeno i nekoliko slika u kupaćem šeširu.

Pogledajte kako izgleda Sanja na Majorci:

Sanja Beba Kružević na Majorci Foto: Instagram/sanjabebaa

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Bonus video:

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Sanja Kružević na plaži Izvor: Instagram