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Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije je proteklu sezonu odigrao u Al Vahdi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.

Dušan Tadić je za ovaj tim odigrao 42 utakmice i na njima je potigao pet golova uz 20 asistencija. Posle godinu dana mu je istekao ugovor, a doneo je odluku da promeni sredinu.

"Moje vreme u Al Vahdi je završeno. Dva trofeja koja smo osvojili će uvek biti posebna i zahvalan sam na iskustvu i ljudima koji su ovo poglavlje učinili nezaboravnim.

Hvala klubu i upravi za podršku razumevanju u omogućavanju ove promene.

Sve najbolje, Al Vahda", poručio je Tadić.

Dušan Tadić, Al Vahda Foto: Screenshot

Očekuje se da u narednom periodu dobije novi klub, a da li će to biti ostanak u Aziji, povratak u Evropu, ili možda Srbiju, ili iskusni fudbaler planira nešto novo...

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03:09
Dušan Tadić izjava 2 Izvor: MONDO/Milutin Vujičić