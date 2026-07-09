Srpski fudbaler Dušan Tadić je odlučio da napravi promenu.
PROMENA
SADA JE KRAJ! Dušan Tadić se oglasio i poslao emotivnu poruku
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Nekadašnji kapiten reprezentacije Srbije je proteklu sezonu odigrao u Al Vahdi iz Ujedinjenih Arapskih Emirata.
Dušan Tadić je za ovaj tim odigrao 42 utakmice i na njima je potigao pet golova uz 20 asistencija. Posle godinu dana mu je istekao ugovor, a doneo je odluku da promeni sredinu.
"Moje vreme u Al Vahdi je završeno. Dva trofeja koja smo osvojili će uvek biti posebna i zahvalan sam na iskustvu i ljudima koji su ovo poglavlje učinili nezaboravnim.
Hvala klubu i upravi za podršku razumevanju u omogućavanju ove promene.
Sve najbolje, Al Vahda", poručio je Tadić.
Dušan Tadić, Al Vahda Foto: Screenshot
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Očekuje se da u narednom periodu dobije novi klub, a da li će to biti ostanak u Aziji, povratak u Evropu, ili možda Srbiju, ili iskusni fudbaler planira nešto novo...
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