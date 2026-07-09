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Inter je ovog leta platio 23 miliona evra za Aleksandra Stankovića, koji je prethodnu sezonu proveo u Brižu.

Aleksandar Stanković prošao je omladinsku školu Intera, ali je prethodne dve godine bio igrač švajcarskog Lucerna i belgijskog Briža.

Aleksandar Stanković na potpisivanju ugovora sa Interom Foto: Www.inter.it

Platili za neveru

Nisu u Interu verovali u kvalitet Aleksandra Stankovića (20), pa su ga olako prošle sezone pustili u Inter. Međutim, treći sin trenera Crvene zvezde Dejana Stankovića, eksplodirao je u Belgiji, posebno u utakmicama Lige šampiona, pa je svojim igrama primorao sportski menadžment Nero-azura da prizna grešku i dobrano zavuče ruku u džep.

Aleksandar Stanković potpisao je dugoročan ugovor sa Interom do juna 2031. godine i objasnio šta za njega znači povratak na stadion "Đuzepe Meaca". Inter je bio prirodna veza za Alea.

Aleksandra Stankovića drži otac, a braća Filip i Stefan poziraju pored pehara sa majkom Foto: Www.inter.it

Krenuo očevim stopama

Kao dete, sanjao je da krene očevim stopama. Učio je njegov stil igre i nasledio ulogu veznog igrača, ali se razvijao na svoj način, razvijajući taktičku inteligenciju, fizičku snagu i svestranost koje mu omogućavaju da igra ne samo u veznom redu već i kao centralni defanzivac. Ukupno je odigrao 58 utakmica za Interov primavera tim, postigavši 12 golova uz šest asistencija, demonstrirajući briljantan talenat.

- Nemoguće je to rečima opisati. Počeo sam da igram fudbal zbog Intera, jer mi je san bio da igram na San Siru. To je osećaj koji još pokušavam da shvatim – rekao je Aleksandar Stanković za zvanični portal kluba.

Mladi Stanković vratio se u Seriju A kao šampion Belgije sa Brižom, u čijem dresu je osetio slast igranja u Ligi šampiona i prigrabio priznanje za najboljeg mladog profesionalca lige.

- Bilo je to neverovatno iskustvo. Mnogo sam naučio, kako na terenu tako i van njega. Briž je fantastičan klub. Oni stavljaju veliki naglasak na razvoj mladih igrača u svakom aspektu i mnogo su mi pomogli. Uvek ću im biti zahvalan.

1/7 Vidi galeriju Aleksandar Stanković Inter Foto: Www.inter.it

Tata uzbuđen, mama i braća srećni

U Interu će ponovo sarađivati sa Kristijanom Kivuom, velikim prijateljem njegovog oca Dejana Stankovića, ali i stručnjakom koji je već ostavio dubok trag u njegovom fudbalskom odrastanju.

– Imao je ogroman uticaj na moju karijeru. Uzeo me je pod svoje okrilje kada sam još bio samo dete u Primaveri i tek sam počinjao da se bavim ozbiljnim fudbalom. Mnogo me je naučio, i na terenu i van njega. Pomogao mi je da zaista shvatim šta je fudbal i da je, na kraju krajeva, važno ono što proizvedete na terenu ako želite da pobedite. Uvek ću mu biti zahvalan i drago mi je što ponovo sarađujem sa njim.

Aleksandar se na velika vrata vratio u Inter. Nastaviće tamo gde je stao njegov otac Dejan, pišući novu stranicu porodične istorije u klubu u kojem je stariji Stanković stekao status legende.

- Tata je veoma uzbuđen, možda čak i više od mene, kao i moja braća i moja mama. Sigurno je za nas, kao porodicu koja navija za Inter, imajući oca koji je igrao za Inter i osvojio sve, ovo zaista ostvarenje sna. Svi smo srećni i siguran sam da je i on ponosan na mene.

Aleksandar Stanković sa ocem Dejanom u Crvenoj zvezdi Foto: Crvenazvezdafk.com

Samo da čuje navijače Intera

Mladi Stanković jedva čeka da počnu pripreme za novu sezonu, kako bi video ulogu koju mu je namenio Kristijan Kivu.

- To će postati jasnije kada počnem da radim sa trenerom i razumem njegove ideje, koje su se sigurno razvile otkako smo bili zajedno u Primaveri. Još ima mnogo stvari koje treba da naučim, ali trening pored toliko vrhunskih igrača će mi pomoći da se još više poboljšam. Jedva čekam da počnem. Učiniću sve što mogu da pomognem timu iskustvom koje sam do sada stekao.

Adaptacija ne bi trebalo da bude problem, jer je bio u stalnom kontaktu sa prijateljima Pijom Espozitom i Federikom Dimarkom.

- Redovno razgovaram sa Pijom i Federikom, koji mi je kao stariji brat. Čujemo se skoro svaki dan i imamo posebnu vezu. Pio i ja smo prvi put igrali zajedno u konkurenciji do 12 godina, ako se dobro sećam, tako da mi je i on kao brat.

Za sam kraj, imao je poruku za navijače Intera.

- Veoma se radujem što ću ih ponovo videti na stadionu, ovog puta kao igrač, a ne kao navijač. Nadam se da ću im pružiti mnogo razloga za navijanje i jedva čekam da ih čujem kako skandiraju moje ime – zaključio je Aleksandar Stanković.