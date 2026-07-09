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On je dodao da mu je cilj da ga zapamte kao igrača koji je dao sve za grb.

"Partizan je veliki klub sa mnogo velikom istoriju. Čuo sam sve o klubu, i kada je stigla ponuda, pričao sam sa direktorom i ostalim ljudima iz kluba. Svideo mi se plan i na kraju sam odlučio da dođem ovde", rekao je Kojzek za klupski sajt.

"Moj plan je da idem korak po korak kroz karijeru, imam tek 20 godina i Partizan je pravi klub da se razvijem u kvalitetnog igrača", dodao je on.

1/5 Vidi galeriju Erik Kojzek Foto: FK Partizan

Ovaj mladi austrijski reprezentativac je u Partizan stigao iz Volfsbergera na jednogodišnju pozajmicu, uz opciju otkupa.

"Želim da uživam na terenu dok igram za ove boje i da me klub zapamti kao igrača koji je dao sve za ovaj grb. Verujem da ćemo sa saigračima i stručnim štabom napraviti jednu dobru sezonu. Dođite da nas podržite, mi ćemo se spremiti što je bolje moguće i uvek idemo na pobedu", rekao je on.

Kojzek je u prethodne dve sezone za austrijski klub odigrao 52 utakmice i postigao 14 golova, a za mladu reprezentaciju Austrije upisao je pet nastupa i jedan pogodak.

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