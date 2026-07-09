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Ovu informaciju je preneo ugledni "Ekip".

Prema navodima francuskog lista, Barkola trenutno nije na prodaju, a čelnici PSŽ-a žele da produže saradnju sa 23-godišnjim krilnim fudbalerom, čiji aktuelni ugovor važi do 2028. godine.

Pregovori o produžetku trenutno su na čekanju zbog Barkolinih obaveza sa reprezentacijom Francuske na Svetskom prvenstvu. Ukoliko ne bude postignut dogovor o novom ugovoru, moguć je i njegov odlazak iz kluba.

"Ekip" navodi da je PSŽ u tom slučaju postavio cenu od 150 miliona evra, koju bi, prema procenama francuskog lista, realno mogli da plate samo najbogatiji engleski klubovi.

Za Barkolu su zainteresovani Arsenal i, posebno, Liverpul.

Istovremeno, PSŽ je blizu dogovora sa Lajpcigom oko transfera reprezentativca Obale Slonovače Jana Diomandea za više od 100.000.000 evra, dok je igrač već postigao dogovor o ličnim uslovima sa šampionom Francuske.

Ekip navodi i da bi PSŽ ovog leta mogao da ostvari rekordan prihod od prodaje igrača, koji bi mogao da dostigne oko 300 miliona evra.

Klub je već realizovao prodaje Gonsala Ramoša i Li Kang-ina za ukupno oko 100.000.000 evra, dok bi klub mogli da napuste i Randal Kolo Muani i Ibrahim Embaje.

Kurir sport/sportske.net

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