Dodajte Kurir u vaš Google izbor

Slušaj vest

Kako je preneo Skaj, Njukasl nije komentarisao navode, a uprava Arsenala nije kontaktirala klub u vezi dovođenja 28-godišnjeg fudbalera.

Međutim, veruje se da su uslovi ugovora za brazilskog reprezetativca istraživani preko posrednika.

Gimaraes ima još dve godine ugovora sa Njukaslom, uz opciju nastavka saradnje do leta 2029. godine.

Njukasl nije zainteresovan da proda svog kapitena i tokom leta je u više navrata klub objavljivao da neće primati nikakve ponude.

Gimaraes je u januaru 2022. godine za 35 miliona funti prešao iz Liona u Njukasl.

Crno-beli ne žele ovog leta da prodaju još jednu zvezdu tima, posle odlazaka Entonija Gordona i Sandra Tonalija za gotovo 170 miliona funti.

(Beta)