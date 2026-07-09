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FK Vojvodina nastavlja da gradi ambiciozan tim za novu sezonu, a nakon dolazaka Ifeta Đakovca i povratka Dejana Zukića, novosadski klub želi da dovede još jedno veliko pojačanje. Na meti "lala" nalazi se krilni napadač Železničara Silvester Džasper.

Prema informacijama "Mozzart sporta", a kako je ranije preneo "Telegraf", Vojvodina je Pančevcima uputila zvaničnu ponudu vrednu 1.800.000 evra. Iako je Železničar prethodno odbijao slične ponude iz Rusije i Turske, smatrajući da engleski fudbaler vredi više, nijedna dosadašnja ponuda nije premašila dva miliona evra, pa bi pregovori ovog puta mogli da budu uspešni.

1/5 Vidi galeriju Silvester Džasper Foto: Srdjan Stevanovic ©/2025 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©, Srdjan Stevanovic ©/2026 Srdjan Stevanovic/Starsport.rs ©

Ipak, transfer se neće realizovati odmah. Plan je da Džasper najpre odigra dvomeč kvalifikacija za Ligu konferencije protiv portugalske Brage, nakon čega bi uprave dva kluba nastavile završne pregovore. U Železničaru ne žele da ostanu bez jednog od ključnih igrača uoči najvažnijih evropskih utakmica.

Sa druge strane, Vojvodina planira da prethodno realizuje transfer Lazara Ranđelovića, najboljeg asistenta ekipe iz prošle sezone, čiji bi odlazak otvorio prostor za dolazak Džaspera.

Silvester Džasper je prošlog leta stigao u Železničar iz poljskog Šlonjska i brzo se nametnuo kao jedan od najboljih ofanzivaca Mozzart Bet Superlige. U protekloj sezoni odigrao je 32 utakmice, postigao sedam golova i upisao šest asistencija, čime je zaslužio mesto u idealnom timu prvenstva.

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