Slušaj vest

Prošlog meseca klub iz Premijer lige kupio je zemljište površine 25 ari za izgradnju novog stadiona, a deo te lokacije trenutno zauzima karting staza.

Mančesterski klub je predstavio budući projekat koji je deo plana za obnovu šireg područja oko stadiona Old Traford, koje će nositi naziv ;Trafford Wharfside, preneo je Bi-Bi-Si (BBC).

"U narednih nekoliko nedelja bavićemo se dizajnom stadiona. Nadamo se da ćemo nešto moći da predstavimo do kraja ove kalendarske godine ili početkom sledeće", rekla je izvršna direktorka zadužena za razvoj novog stadiona u Mančester junajtedu Kolet Roš.

Na pitanje kada bi stadion mogao da bude otvoren, Roš je rekla: "Nećemo određivati datum. Želimo da sve uradimo kako treba".

Mančesterski klub saopštio je da još nije doneta odluka o budućnosti postojećeg stadiona Old Traford.

Projekat razvoja područja Trafford Wharfside predviđa izgradnju novog naselja sa 15.000 stambenih jedinica, a procenjuje se da će otvoriti oko 48.000 novih radnih mesta u lokalnoj zajednici.

Roš je rekla da ne može govoriti o ceni, ali da je mnogo zainteresovanih za učešće u projektu.

"Ne možemo da govorimo o ceni. U ovom trenutku ne mogu da zatražim konačnu procenu. Prvo moramo da prođemo kroz proces projektovanja. Ne bi bilo korisno da sada iznesemo proizvoljnu brojku. ;Na raspolaganju su nam različiti modeli finansiranja. Možemo da koristimo dug, vlasnički kapital, izdavanje akcija ili da uključimo druge investitore", navela je.

Istakla je da za ;izgradnju stadiona neće biti korišćen javni novac.

"Kao fudbalski klub moramo da stojimo na sopstvenim nogama. Stadion moramo da finansiramo sami iz više razloga. ;Međutim, ovaj projekat je mnogo veći od samog stadiona. Ne možemo da finansiramo izgradnju nove železničke stanice ili druge infrastrukture. Naša sredstva biće usmerena isključivo na stadion", dodala je ona.

Mančester junajted će razmotriti mogućnost prodaje prava na ime novog stadiona u okviru "pristupa zasnovanog na razumu, a ne sujeti", kada je reč o projektu vrednom dve milijarde funti.

"Od samog početka jasno smo govorili da ovo mora da bude projekat vođen zdravim razumom, a ne sujetom. ;Ne znam kako će se stadion na kraju zvati, ali otvoreno smo rekli da ćemo razmotriti mogućnost prodaje prava na ime stadiona. ;To predstavlja važan izvor prihoda i o tome smo već razgovarali sa našim Savetodavnim odborom navijača", rekla je Roš.

"Svima je jasno da je veoma važno da cene ulaznica ostanu pristupačne i dostupne navijačima. Da bismo to omogućili, moramo da pronađemo dodatne izvore prihoda. ;Svi su govorili da će izgradnja novog stadiona biti izuzetno skupa", dodala je Roš.

1/11 Vidi galeriju Stadion Mančester junajteda Foto: OLI SCARFF / AFP / Profimedia, EPA/ADAM VAI, News Images LTD / Alamy / Alamy / Profimedia

(Beta)