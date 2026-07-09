CRVENA ZVEZDA POSTIGLA VAŽAN DOGOVOR: Na Marakanu stiže 5 miliona evra!
FK Crvena zvezda postigla je novi dogovor sa kompanijom "Gazprom".
Zvezda i "Gazprom" nastavljaju saradnju i do kraja jula će sve formalnosti biti poznate, poput dužine ugovora koji bi trebalo da bude još dve godine.
Ruski energetski gigant će tako nastaviti da bude generalni sponzor crveno-belih i na račun kluba uplaćuje oko pet miliona evra po sezoni! Saradnja Crvene zvezde i Gasproma traje još od 2010. godine.
Zvezdini rezultati u Evropi povećali su i vrednost sponzorskog ugovora, dok su odnosi između beogradskog kluba i Gasproma dodatno učvršćeni nakon početka rata u Ukrajini.
Sankcije Rusiji i izbacivanje ruskih klubova i sportista iz međunarodnih takmičenja otvorili su brojna pitanja, pa je bilo spekulacija da bi saradnja mogla da bude prekinuta:
- Što se tiče Gasproma, mislim da smo im mi učinili velike, velike stvari. I mislim da to braća Rusi znaju. Ove dve godine smo bili jedini njihov prozor u svet i dostojno smo, tamo gde je ogromna gledanost bila, pre svega na teritoriji Engleske i Nemačke, koji politički baš i nisu u ljubavi sa Rusijom, nosili Gazpromov logo na grudima. Oni su jako dobro upoznati sa pozivima i pritiscima koje smo imali iz UEFA marta 2022, da skinemo logo Gasproma protiv Rendžersa, da ponesemo rezervnu garnituru za svaki slučaj. Mi smo rekli tada, ako budemo morali da skinemo logo Gasproma - neće se igrati utakmica - rekao je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić u intervju za Mozzart Sport 2024. godine.
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