- Što se tiče Gasproma, mislim da smo im mi učinili velike, velike stvari. I mislim da to braća Rusi znaju. Ove dve godine smo bili jedini njihov prozor u svet i dostojno smo, tamo gde je ogromna gledanost bila, pre svega na teritoriji Engleske i Nemačke, koji politički baš i nisu u ljubavi sa Rusijom, nosili Gazpromov logo na grudima. Oni su jako dobro upoznati sa pozivima i pritiscima koje smo imali iz UEFA marta 2022, da skinemo logo Gasproma protiv Rendžersa, da ponesemo rezervnu garnituru za svaki slučaj. Mi smo rekli tada, ako budemo morali da skinemo logo Gasproma - neće se igrati utakmica - rekao je generalni direktor Crvene zvezde Zvezdan Terzić u intervju za Mozzart Sport 2024. godine.