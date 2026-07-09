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FK Crvena zvezda nastavlja da ulaže u mlade fudbalere, a najnoviji potez kluba potvrđuje dugoročnu strategiju oslanjanja na talente iz sopstvenog sistema. Mladi vezista Matej Gaštarov potpisao je novi petogodišnji ugovor sa šampionom Srbije, koji ga za klub sa Marakane veže do 2029. godine.

Gaštarov se već tokom priprema sa prvim timom nametnuo stručnom štabu i pokazao da bi u narednom periodu mogao da bude ozbiljna opcija za seniorski sastav. Nakon potpisa ugovora, talentovani fudbaler nije skrivao zadovoljstvo zbog nastavka saradnje sa klubom koji je, kako kaže, nekada pratio samo kao navijač.

1/3 Vidi galeriju Matej Gaštarov Foto: Fabio Fagiolini / Zuma Press / Profimedia, Www.crvenazvezdafk.com

- Presrećan sam, čekao sam ovaj momenat i dugo sanjao o njemu. Pre tri godine sam gledao Zvezdu na televiziji i išao na stadion, a sada igram za nju. Zahvalan sam klubu na velikom poverenju i daću sve od sebe na svakom treningu i utakmici da ispunim očekivanja - poručio je Gaštarov.

Mladi defanzivni vezista istakao je da mu mnogo znači rad sa prvim timom, kao i prilika da nastavi da se dokazuje tokom priprema.

- Najveća želja mi je da se kroz kvalitetan rad nametnem i zaigram za prvi tim u zvaničnim mečevima. Uzbuđen sam zbog svega što sledi“, rekao je mladi fudbaler.

Gaštarov je rođen 15. novembra 2006. godine u Skoplju, a prve fudbalske korake napravio je u Vardaru. U Crvenu zvezdu stigao je u avgustu 2024. godine, a prošle sezone bio je jedan od nosilaca omladinske selekcije crveno-belih koja je osvojila titulu prvaka Srbije.

Pre dolaska u prvi tim, stekao je i seniorsko iskustvo na pozajmici u čačanskom Borcu, nakon čega je prošao kompletne pripreme sa ekipom Vladana Milojevića. Kao fudbaler sa statusom bonusa, Gaštarov ima dodatnu priliku da se izbori za zvanični debi i potvrdi veliki potencijal koji klub vidi u njemu.

Crvena zvezda tako nastavlja da gradi budućnost, a Gaštarov bi u narednim sezonama mogao da bude jedno od novih imena koje će nositi dres srpskog šampiona.

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