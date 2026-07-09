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Nemački fudbalski klub Volfsburg saopštio je da će igrač Kristijan Eriksen početi individualni rehabilitacioni program u rodnoj Danskoj, nakon što je prošlog meseca ponovo kolabirao na terenu.

Kristijan Eriksen Foto: Bagu Blanco/Pressinphoto/Shutter / Shutterstock Editorial / Profimedia, Gonzales Photo/Dejan Obretkovic / imago sportfotodienst / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia

Volfsburg je u kratkom saopštenju naveo da će ostati u redovnom kontaktu sa Eriksenom i lekarima koji nadgledaju rehabilitaciju i poželeo je sve najbolje danskom fudbaleru tokom oporavka.

Eriksen se srušio na terenu tokom prijateljske utakmice Danske i Ukrajine u Odenseu 7. juna.

Utakmica u Odenseu prekinuta je u 65. minutu nakon što je Eriksen kolabirao, a zatim je duel prekinut.

Kada se osvestio fudbaler je sam napustio teren nakon što mu je lekarski tim ukazao pomoć i podvrgnut je dodatnim pregledima u Univerzitetskoj bolnici u Odenseu.

To je drugi put da je 34-godišnjem Eriksenu ozbiljno pozlilo na terenu zbog problema sa srcem. Tokom utakmice protiv Finske na Evropskom prvenstvu 2021. godine u Kopenhagenu, kolabirao je usled srčanog zastoja, hitno je reanimiran i ta intervencija mu je spasila život.

Nakon toga ugrađena mu je vrsta pejsmejkera ICD uređaj - implantabilni kardioverter-defibrilator, specijalni aparat koji prati rad srca i po potrebi automatski reaguje kako bi sprečio opasne poremećaje srčanog ritma.

Eriksen ima ugovor sa Volfsburgom za predstojeću sezonu, nakon što je došao u klub prošlog septembra kao slobodan igrač.

Volfsburg je ispao iz Bundeslige, posle poraza od Paderbona u baražu.

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