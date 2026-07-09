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Vilson je kao slobodan igrač prešao u Brentford, nakon što je prošle sezone Vest Hem ispao iz Premijer lige.

Trener Brentforda Kit Enrus rekao je da je Vilson veoma dobro pojačanje koje zna da postiže golove i ima veliko iskustvo.

"Njega svi znaju, dugo je postizao golove u Premijer ligi. Daje nam više opcija u napadu i svojim iskustvom pomoći će Igoru Tijagu i Kajeu Furou", dodao je trener.

Osim za Vest Hem, 34-godišnji Vilson je u Premijer ligi igrao za Njukasl i Bornmut. Prošle sezone postigao je sedam golova u 32 utakmice.

Spekulisalo se da bi mogao da se vrati u Koventri, koji se plasirao u Premijer ligu prvi put posle 25 godina.

(Beta)