Nemile scene na tribinama.
Fudbal
HAOS NA TRIBINAMA "KARAĐORĐA" Ogromne tenzije među navijačima Vojvodine i Ferencvaroša
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Fudbaleri Vojvodine izgubili su na svom terenu u Novom Sadu od mađarskog Ferencvaroša 1:2, u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa.
Nažalost, nismo mogli da izbegnemo incidente na tribinama, a sve je nastalo zbog zastave koja simbolizuje Veliku Mađarsku, koja u svoj sastav uključuje i Vojvodinu.
Skandaloznu zastavu su uočili Novosađani, i reagovali, posle haosa jedan navijač je i povređen.
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Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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