Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine izgubili su na svom terenu u Novom Sadu od mađarskog Ferencvaroša 1:2, u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

Nažalost, nismo mogli da izbegnemo incidente na tribinama, a sve je nastalo zbog zastave koja simbolizuje Veliku Mađarsku, koja u svoj sastav uključuje i Vojvodinu.

Skandaloznu zastavu su uočili Novosađani, i reagovali, posle haosa jedan navijač je i povređen.

Pogledajte:

00:17
Provokacije između navijača na meču Vojvodina - Ferencvaroš Izvor: Kurir

Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Ne propustiteFudbalPRIJATELJSKI MEČ NA ZLATIBORU: Fudbaleri Radnika pobedili tim Novog Pazara
FK Radnik Surdulica
FudbalBRENTFORD POJAČAO NAPAD: Stigao Kalum Vilson
Brentford
FudbalERIKSEN NA OPORAVKU: Čuveni Danac započeo program rehabilitacije...
profimedia0883661551.jpg
FudbalFERENCVAROŠ EVROGOLOVIMA OSVOJIO KARAĐORĐE: Vojvodina nije imala sreće, Novosađani nose minus u Budimpeštu!
vojvodina-ferencvaros-733600.JPG

04:18
FUDBALSKI SPEKTAKL ILI POLITIČKI PROJEKAT? Avramović i Stanković bez zadrške o onome što se dešava iza kulisa Izvor: Kurir televizija