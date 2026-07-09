Slušaj vest

Fudbaleri Vojvodine izgubili su na svom terenu u Novom Sadu od mađarskog Ferencvaroša 1:2, u prvoj utakmici prvog kola kvalifikacija za Ligu Evropa.

Nažalost, nismo mogli da izbegnemo incidente na tribinama, a sve je nastalo zbog zastave koja simbolizuje Veliku Mađarsku, koja u svoj sastav uključuje i Vojvodinu.

Skandaloznu zastavu su uočili Novosađani, i reagovali, posle haosa jedan navijač je i povređen.

Pogledajte:

00:17 Provokacije između navijača na meču Vojvodina - Ferencvaroš Izvor: Kurir

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©