Strelac vodećeg gola za Ferencvaroš bio je Zakarijasen u 8. minutu. Izjednačenje Vojvodini doneo je Ramakers autogolom u 45. minutu. Pobedonosni gol za Ferenvaroš postigao je Bamidele u 86. minutu.

"Jedna stvarno teška utakmica, prava takmičarska. Moglo je da ode i na jednu i drugi stranu, pogodili smo stativu... Iz sopstvene gluposti i pogrešnog pasa doveli smo sebe u takvu situaciju. Dali smo portivniku kontru za gol. Rezultat je aktivan. Videli smo na utakmici da je sve moguće, izjednačen meč "