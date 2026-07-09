Vojvodina poražena od Ferencvaroša.
LIGA EVROPE
TANJGA NE OČAJAVA POSLE PORAZA: Sve je moguće u revanšu...
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Fudbaleri Vojvodine poraženi su od Ferencvaroša rezultatom 1:2 u prvoj utakmici 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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Strelac vodećeg gola za Ferencvaroš bio je Zakarijasen u 8. minutu. Izjednačenje Vojvodini doneo je Ramakers autogolom u 45. minutu. Pobedonosni gol za Ferenvaroš postigao je Bamidele u 86. minutu.
Svoje impresije je posle meča izneo je trener Novosađana Miroslav Tanjga.
"Jedna stvarno teška utakmica, prava takmičarska. Moglo je da ode i na jednu i drugi stranu, pogodili smo stativu... Iz sopstvene gluposti i pogrešnog pasa doveli smo sebe u takvu situaciju. Dali smo portivniku kontru za gol. Rezultat je aktivan. Videli smo na utakmici da je sve moguće, izjednačen meč "
Revanš meč na programu je idućeg četvrtka u Budimpešti.
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