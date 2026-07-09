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Fudbaleri Vojvodine poraženi su od Ferencvaroša rezultatom 1:2 u prvoj utakmici 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope.

Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

Strelac vodećeg gola za Ferencvaroš bio je Zakarijasen u 8. minutu. Izjednačenje Vojvodini doneo je Ramakers autogolom u 45. minutu. Pobedonosni gol za Ferenvaroš postigao je Bamidele u 86. minutu.

Svoje impresije je posle meča izneo je trener Novosađana Miroslav Tanjga.

"Jedna stvarno teška utakmica, prava takmičarska. Moglo je da ode i na jednu i drugi stranu, pogodili smo stativu... Iz sopstvene gluposti i pogrešnog pasa doveli smo sebe u takvu situaciju. Dali smo portivniku kontru za gol. Rezultat je aktivan. Videli smo na utakmici da je sve moguće, izjednačen meč "

Revanš meč na programu je idućeg četvrtka u Budimpešti.

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Muk u Novom Sadu: Vojvodina izgubila na startu Lige Evrope od Ferencvaroša Izvor: MONDO/Milutin Vujičić