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Nekadašnja zvezda Premijer lige i francuskog fudbala, Samir Nasri (39), našao se u centru velikog skandala nakon što je proveo deset sati u policijskom pritvoru. Kako prenosi ugledni "Le Parizijen", bivši as Arsenala i Mančester sitija priveden je u okviru opsežne sudske istrage koja obuhvata šverc narkotika, zločinačko udruživanje i pranje novca stečenog trgovinom drogom.

Saslušanje u Parizu i veza sa podzemljem

Nasri, koji danas radi kao stručni konsultant na televiziji "Kanal plus", uhapšen je i saslušan u četvrtak, 9. jula, u prostorijama Odeljenja za finansijske istrage pariske policije (BRIF). Istraga u koju je upleten usmerena je na razbijanje organizovane kriminalne grupe.

1/4 Vidi galeriju Samir Nasri Foto: FRANCK FIFE / AFP / Profimedia

Prema navodima francuskih medija, ključne figure ove istrage su:

Karim Berebuh - poznati narko-diler iz Marselja koji se iza rešetaka nalazi još od 2021. godine.

Olivije Saba - čovek koji se sumnjiči da je rukovodio mrežom za pranje novca zarađenog od Berebuhovih kriminalnih poslova.

Noćni klub kao paravan?

Ime bivšeg fudbalera Olimpika iz Marselja u ovoj priči se pojavilo zbog njegove nekadašnje biznis investicije. Naime, Nasri je pod lupom istražitelja jer je oko 2016. godine postao suvlasnik noćnog kluba "XS" u predgrađu Pariza (Ivri-sur-Sen), a sumnja se da je taj lokal korišćen za pranje novca unutar pomenute kriminalne grupe.

Pre dolaska u Pariz, Nasri je krajem juna već bio saslušavan u Marselju. Iako mu je pritvor ukinut iste večeri i protiv njega još uvek nije zvanično pokrenut sudski postupak, mediji prenose da to ne znači da je bezbedan. Postoji velika verovatnoća da će ponovo biti pozvan pred lice pravde radi podizanja optužnice.

Foto: Profimedia

"Milioner na papiru": Aplikacija za hranu ga "odala" poreskoj službi

Pored sumnji za organizovani kriminal, Nasri vodi bitku i sa francuskim poreznicima. Iako je zvanično prijavljen kao poreski rezident Dubaija (gde se porez praktično ne plaća), vlasti veruju da on zapravo konstantno živi u Parizu.

Dokazi koje je policija prikupila prilično su bizarni. Istražitelji su do zaključka da fudbaler vara na porezu došli preko aplikacije za dostavu hrane "Deliveroo". Naime, locirano je preko 200 porudžbina koje je Nasri platio na pariske adrese, što dokazuje da mu je baza u Francuskoj. Zbog ovog poreskog prekršaja, nekadašnjem reprezentativcu Trikolora preti kazna od nekoliko miliona evra.

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