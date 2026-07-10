Vojvodina je izgubila od mađarskog predstavnika, a ovo su golovi sa ove utakmice...
Fudbal
VOŠA DOBILA LEKCIJU NA BOLAN NAČIN! Pogledajte kako je Ferencvaroš stigao do pobede u Novom Sadu! (VIDEO)
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Fudbaleri Vojvodine poraženi su od Ferencvaroša rezultatom 1:2 u prvoj utakmici 1. kola kvalifikacija za Ligu Evrope.
Bolnu lekciju doživeli su fudbaleri Voše pošto su posle kobne greške gol za 1:2 primili u samom finišu.
Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©
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Strelac vodećeg gola za Ferencvaroš bio je Zakarijasen u 8. minutu. Izjednačenje Vojvodini doneo je Ramakers autogolom u 45. minutu. Pobedonosni gol za Ferenvaroš postigao je Bamidele u 86. minutu.
Revanš meč na programu je idućeg četvrtka u Budimpešti, a evo i svih pogodaka sa ove utakmice:
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