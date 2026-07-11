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Matej Gaštarov novi je biser Crvene zvezde. Visok, dugonog, snažan, nešto sasvim drugačije u veznom redu.

Dejan Stanković bio je oduševljen izdanjima, ali i radom mladog Mateja Gaštarova na pripremama u Austriji i zato je po povratku u Beograd rekao upravi da mladog veznog fudbalera nagradi ugovorom.

Matej Gaštarov u društvu predsednika Svetozara Mijailovića i sportskog direktora Mitra Mrkele Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Izbor trenera

A, trenerova se u Crvenoj zvezdi uvek poštovala. Rečeno, učinjeno. Matej Gaštarov potpisao je novi ugovor sa Crvenom zvezdom do juna 2029. godine. Dejan Stanković video je nešto u mladiću od 19 godina, visine 189 centimetara i sada je jasno da će upravo Matej Gaštarov u sezoni koja sledi imati status bonusa u crveno-belom dresu.

Na Marakani za njega kažu da se radi o veznom igraču koji je tehnički izuzetno potkovan, ima kvalitetan pas i jak šut, odličan pregled igre i veliki radijus kretanja, te da ima sposobnost da kontroliše ritam igre sa centralne pozicije, uz izuzetne fizičke predispozicije.

1/8 Vidi galeriju Matej Gaštarov Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Prava "šestica"

Prema informacijama iz Crvene zvezde, trener Dejan Stanković vidi Mateja Gaštarova kao prirodnu zamenu za Radeta Krunića. Upravo će u nekadašnjem fudbaleru Milana i čoveku koji je deceniju igrao u Seriji A Gaštarov imati mentora. Dejan Stanković veruje da bi mladi fudbaler mogao biti idealna "šestica" u budućnosti za Zvezdu.

U dolazećoj sezoni Matej Gaštarov biće izbor struke za mesto defanzivnog veznog, uz neprikosnovenog Radeta Krunića, pridošlicu Abu Fanija i Timija Maksa Elšnika, koji bi uz dobru ponudu mogao ovog leta da napusti Marakanu. Status Mahmudua Badža još nije rešen, deluje da će on otići na pozajmicu u OFK Beograd, ili neki inostrani klub, sa mogućnosti otkupa. Gaštarov je siguran putnik za Rusiju, gde će Crvena zvezda 12. jula igrati sa Zenitom, u Sankt Peterburgu od 18.00 časova.

Matej Gaštarov ispred Crkve Svetog Marka u Beogradu Foto: Www.crvenazvezdafk.com

Bio na probi i prošao

Matej Gaštarov rođen je 15. novembra 2006. u Skoplju i prošao je sve mlađe kategorije reprezentacije Severne Makedonije. Igra desnom nogom i karijeru je počeo u mlađim kategorijama Metalurga, da bi sa deset godina prešao u Vardar. Nekako je njegova karijera i put do Crvene zvezde bio drugačiji od onih koji su imali njegovi vršnjaci.

Na Marakanu je stigao sa 17 godina iz nižerazrednog Mineralca iz Vranjske banje i to na probu, na koju ga je doveo nekadašnji fudbaler Vančo Balevski. Prošao je i počeo u mlađim omladincima kod trenera Vladimira Sandulovića, da bi vrlo brzo dobio poziv Nenada Milijaša i prešao u omladinsku selekciju. Igrao je i omladinsku Ligu šampiona. Valja pomenuti da pored papira Severne Makedonije poseduje i pasoš Srbije.

Debitovao kod Miloja

Matej Gaštarov debi u dresu Crvene zvezde imao je u večitom derbiju protiv Partizana u omladincima. Odigrao je kako treba i ustalio se u startnih 11. Za prvi tim Crvene zvezde debitovao je 15. avgusta 2025. u pobedi nad lučanskom Mladosti (4:1) kod trenera Vladana Milojevića.

Prolećni deo prošle sezone proveo je u čačanskom Borcu na kaljenju, igrajući Prvu ligu Srbije, gde je stekao preko potrebno iskustvo, koje mu je omogućilo da tokom letošnji priprema ostavi utisak na trenera Dejana Stankovića.

Matej Gaštarov na utakmici omladinaca Crvene zvezde i Barselone u Ligi šampiona Foto: DT / imago sportfotodienst / Profimedia

Ispunjenje dečije sna

- Naravno, ovo mi mnogo znači. Zahvalan sam klubu što mi je ukazao veliko poverenje i nadam se da ću ispuniti sva očekivanja. Daću sve od sebe na svakom treningu i utakmici - rekao je Matej Gaštarov posle produžetka ugovora sa Crvenom zvezdom i dodao:

- Najveća želja mi je da se kroz kvalitetan rad nametnem i igram za prvi tim Zvezde u zvaničnim mečevima. Naravno, mnogo mi znači i to pravilo bonusa, jer je znatno lakše kada si u toj kategoriji i zaista sam uzbuđen zbog svega što sledi.