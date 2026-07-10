IZVEO JE ZVEZDINE BISERE NA PRAVI PUT, A SADA GA ŽELE VODEĆE EVROPSKE AKADEMIJE: Slaviša Šuša pred novim izazovom! Reči Matanovića o njemu sve govore...
"Na Marakanu me je doveo Slaviša Šuša sa kojim sam proveo najviše vremena u mlađim selekcijama i koji je najviše uticao na moj razvoj", reči Ognjena Matanović, jednog od najvećih bisera srpskog fudbala, dovoljno govore...
S toga i ne čudi informacija da će Šuša verovatno put neke od velikih evropskih akademija. Jedan od najboljih mladih trenera u Srbiji uspešno je završio svoju misiju u Crvenoj zvezdi i nastavlja svoju karijeru u verovatno jednom od velikana iz Holandije ili Austrije. Interesovanje za mladog stručnjaka ne krije ni jedan regionalni velikan, pa su pred njim "slatke muke".
Šuša je odigrao ključnu ulogu da se generacija 2010. izvede na pravi put, da se biseri izbruse i da od talentovanih momaka dobijemo fudbalere o kojim se priča, a i tek će se pričati.
A, kada vođe te generacija s ponosom priča koliko je Šuša zaslužen za njegov, ali i napredak njegovih drugara jasno je o kakvom treneru se radi.
Kako je Šuša pričao o mališanima koje je pratio dok su tek počinjali da treneraju fudbal...
- Tu generaciju sam selektirao od 2017. do 2019. godine, kad su bili početnici u bazi... U mlađim pionirima i pionirima smo bili šampioni Beograd... Naravno, glavni cilj bio je da ih što više osposobimo za veći nivo, što kroz razvoj tako i kroz sam rezultat. To je najveća zasluga njihove želje, volje i truda, koje pokazuju na treninzima, na kraju sve to što smo želeli sproveli smo u delo. Što je uspeh - pričao je Slaviša nakon prošlogodišnje titule generacija 2010.
Pedagoški pristup, jako kvalitetan rad, drugarski odnos... Kombinacija svega toga dovela je Šušu do toga da je izveo na pravi put jednu zaista posebnu generaciju.
- Prošao sam u Crvenoj zvezdi, gotovo sve selekcije. Od perioda sa najmlađima, pa do danas, učio sam sebe kako da pristupim deci. Svako dete ima drugačiji karakter i tako sam ih upoznavao i naravno dosta posećivao pažnju psihološkoj pripremi, pedagogiji, kao i socijalnom razvoju deteta. Taj psihološki pristup je jako bitan, posle čega je svako dete znalo svoju ulogu, a na kraju smo i ostvarili zacrtane ciljeve i naravno da ovo nije kraj, već podsticaj za dalje. Ovo sad treba da se zaboravi i da se stavi u neku arhivu i da sledeće sezone ponovimo sve ovo. Svako od nas u stručnom timu i neki drugačiji uticaj na ekipu i svi mi se njima maksimalno posvećujemo. Stvorili smo takav odnos, koji je kao drugarski, gde svako može da ti se poveri i kaže sve svoje probleme i šta ga muči, a mi to pokušavamo da zajedno rešimo. Svi oni su sad u pubertetu i moramo da im se sad nađemo i zato dosta pričamo sa njima. Upravo taj odnos je došao do izražaja, ja ih poznajem od malih nogu, ovo je samo jedan deo njihovih karijera. Nikako ne smeju da se zaustave na ovome, već da naredne sezone da budu još bolji. Stalno smo na vezi sa njima, gde smo uvek u kontaktu, dosta se bavimo i oko stvari vezanih za školu, mislim da je to malo zapostavljeno, zato im pomažemo i uvek smo tu jer školu ne smeju da zapostave - pričao je Šuša u intervju za Kurir prošle godine.