- Tu generaciju sam selektirao od 2017. do 2019. godine, kad su bili početnici u bazi... U mlađim pionirima i pionirima smo bili šampioni Beograd... Naravno, glavni cilj bio je da ih što više osposobimo za veći nivo, što kroz razvoj tako i kroz sam rezultat. To je najveća zasluga njihove želje, volje i truda, koje pokazuju na treninzima, na kraju sve to što smo želeli sproveli smo u delo. Što je uspeh - pričao je Slaviša nakon prošlogodišnje titule generacija 2010.

- Prošao sam u Crvenoj zvezdi, gotovo sve selekcije. Od perioda sa najmlađima, pa do danas, učio sam sebe kako da pristupim deci. Svako dete ima drugačiji karakter i tako sam ih upoznavao i naravno dosta posećivao pažnju psihološkoj pripremi, pedagogiji, kao i socijalnom razvoju deteta. Taj psihološki pristup je jako bitan, posle čega je svako dete znalo svoju ulogu, a na kraju smo i ostvarili zacrtane ciljeve i naravno da ovo nije kraj, već podsticaj za dalje. Ovo sad treba da se zaboravi i da se stavi u neku arhivu i da sledeće sezone ponovimo sve ovo. Svako od nas u stručnom timu i neki drugačiji uticaj na ekipu i svi mi se njima maksimalno posvećujemo. Stvorili smo takav odnos, koji je kao drugarski, gde svako može da ti se poveri i kaže sve svoje probleme i šta ga muči, a mi to pokušavamo da zajedno rešimo. Svi oni su sad u pubertetu i moramo da im se sad nađemo i zato dosta pričamo sa njima. Upravo taj odnos je došao do izražaja, ja ih poznajem od malih nogu, ovo je samo jedan deo njihovih karijera. Nikako ne smeju da se zaustave na ovome, već da naredne sezone da budu još bolji. Stalno smo na vezi sa njima, gde smo uvek u kontaktu, dosta se bavimo i oko stvari vezanih za školu, mislim da je to malo zapostavljeno, zato im pomažemo i uvek smo tu jer školu ne smeju da zapostave - pričao je Šuša u intervju za Kurir prošle godine.