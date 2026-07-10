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Nekadašnji srpski fudbalski reprezentativac Nemanja Matić mogao bi ovog leta da napravi jedan od najzanimljivijih transfera na evropskoj sceni.

Kako pišu italijanski mediji Nemanja Matić koji 1. avgusta puni 38 godina ima vrlo ozbiljnu ponudu Juventusa!

Nemanja Matić na meču između Sasuola i Torina u Seriji A Foto: Marco Canoniero / Alamy / Profimedia

Vlado Lemić u akciji

Navodno je Vlado Lemić agent Nemanje Matića imao razgovor sa čelnicima velikana iz Torina u četvrtak. Poznati fudbalski menadžer zastupa veliki broj igrača, a tema razgovora sa ljudima iz Juventusa pored Nemanje Matića bio je i Emilijano Martinez, golman reprezentacije Argentine.

Italijanski mediji bili su iznenađeni saznanjem da Juventus želi da dovede veterana poput Nemanje Matića. Ali... Matić je ponuđen Juventusu kao iskusno i finansijski vrlo pristupačno rešenje za vezni red. Sa druge strane, klub iz Torina ozbiljno razmatra mogućnost da svlačionicu pojača iskusnim fudbalerom, koji bi doneo stabilnost i dodatni kvalitet u veznom redu.

1/5 Vidi galeriju Nemanja Matić na odmoru sa porodicom Foto: PrintscreenInstagram/maticaleksandra

Plata po meri Juvea

Nemanja Matić ima odličnu sezonu u dresu Sasuola u koji je stigao prošlog leta i više nego impresivne brojke. Srbin ima platu od 2.000.000 evra godišnje, što je po proceni čelnika Juventusa odlična stvar, jer ne bi bila veliki udar na budžet kluba. Zanimljivo je da je Nemanja Matić bio veoma blizu prelaska u Juventus još pre deset godina, dok je igrao za Čelsi. U karijeri je nosio još dres Benfike, Mančester junajteda, Rome, Rena i Liona.

Nemanja Matić je u proteklih petnaestak godina izgradio reputaciju jednog od najpouzdanijih zadnjih veznih igrača svoje generacije u Evropi. Međutim, ono što ga izdvaja od mnogih drugih vrhunskih fudbalera jeste činjenica da je njegova vrednost van terena – unutar svlačionice – podjednako velika, ako ne i veća, od one koju prikazuje na travi.

Nemanja Matić bio je jedan od najboljih veznih igrača u Seriji A u protekloj sezoni Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Zlata vredan za timsku hemiju

Najjače osobine Nemanje Matića, kada je u pitanju fudbal jesu pozicioniranje i čitanje igre, a smatraju ga za majstora u predviđanju gde će lopta završiti, fizička dominantnost jer je jak i visok 194 centimetra, "tiha" tehnika pošto ima prefinjenu levu nogu. U svlačionici ima ulogu lidera, i ako pitate trenere i saigrače iz Čelsija, Junajteda, Rome, Rena ili Liona, reći će vam da je Matić zlata vredan za timsku hemiju. On je tip igrača koji postavlja standarde profesionalizma. Ne libi se da bude mentor mladim igračima, skroman je, ali autoritet, čuvar je discipline i uvek most između trenera i igrača.

Očigledno je da Juventus ne može bez Srba. Prethodnih godina dres ovog kluba nosili su Dušan Vlahović i Filip Kostić. Obojica su slobodni, mada kod Vlahovića postoji opcija da se vrati u Torino, jer su fudbalerovi agenti opet počeli pregovore sa rukovodstvom Stare dame.