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Crveno-bele 17. jula očekuje prva zvanična utakmica u novoj sezoni protiv Mačve na stadionu "Rajko Mitić" u prvom kolu Super lige Srbije, dok će pre toga odigrati generalnu probu protiv Zenita u Rusiji.

"Pripreme su brzo prošle, iako još nisu završene. Radili smo u odličnim uslovima na Zlatiboru i u Austriji. Bilo je fizički veoma zahtevno, ali se nadam da će nam se sav taj rad isplatiti kada budu došle najteže utakmice u kvalifikacijama", rekao je Elšnik, a preneo klub.

Slovenački vezista istakao je da je umor normalan deo pripremnog perioda, ali da stručni štab tempira formu za najvažnije mečeve.

"Sada su noge teške, ali to je znak da smo dobro radili. Cilj je da budemo u vrhunskoj formi kada dođe plej-of i odlučujuće evropske utakmice", naveo je Elšnik.

Govoreći o ciljevima kluba, Elšnik je poručio da se ambicije Crvene zvezde ne menjaju.

"U Zvezdi su očekivanja uvek ista. Cilj je dupla kruna. Sezona je maraton, ali znamo koliko su važne utakmice na samom početku zbog Evrope i želimo da taj najteži deo odradimo na pravi način", rekao je on.

Elšnik je na kraju pozvao navijače da ispune stadion "Rajko Mitić" na premijeri nove superligaške sezone.

"Navijači su nam uvek velika podrška, kako u Srbiji, tako i u Evropi. Pozivam ih da dođu u što većem broju na utakmicu protiv Mačve i da zajedno krenemo u novu sezonu i borbu za plasman u Ligu šampiona", zaključio je Elšnik.

Timi Maks Elšnik Foto: Luka Milosavljevic/STARSPORT/Luka Milosavljevic/STARSPORT, Dragan Tesic

(Beta)

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