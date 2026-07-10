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Fudbalerka PAOK-a iz Soluna Ana Marija Pantazoni (15) poginula je u saobraćajnoj nesreći.

Ana Marija je stradala kada je na motocikl, na kojem se nalazila zajedno sa ocem, naleteo kamion za razvoz smeća. Otac je prošao bez ikakvih posledica, dok je mlada devojka stradala na licu mesta.

Nesreća, navijači Paoka Foto: Printscreen

 Otac je u izjavi za grčke medije opisao situaciju:

"Vozio sam se sa ćerkom na motociklu i kamion nas je udario. Ja nisam povređen, čak nemam ni modrice, a moja ćerkica je poginula. Udareni smo odpozadi, što je smer iz kojeg je došao kamion. Bacio nas je 15 metara napred. Potom je zgazio moju ćerkicu. Nije me briga više ni za šta. Moja ćerka se neće vratiti. Desilo se u 11.15 časova jutros ", rekao je njen otac za list "Prototerma".

Oglasio se Ženski fudbalski klub PAOK, koji je otkazao prijateljsku utakmicu sa Ludogorecom.

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PAOK navijači Izvor: Kurir