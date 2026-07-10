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Trener fudbalera Partizana Saša Ilić izjavio je da je njegova ekipa u današnjoj prijateljskoj utakmici protiv zagrebačke Lokomotive, koja je završena nerešenim rezultatom, pokazala veliki broj i dobrih, i loših stvari.

"Kao i svaka utakmica koju smo do sad odigrali, bilo je dosta loših detalja, ali i dobrih momenata. Neke određene golove koje smo danas primili ne smemo da dozvolimo, kao taj iz prekida. Moramo da poradimo na tome", naveo je Ilić za TV Arena Sport.

1/7 Vidi galeriju Partizan - Lokomotiva, prijateljska utakmica Foto: FK Partizan

Fudbaleri Partizana i zagrebačke Lokomotive odigrali su danas u slovenačkom Kidričevu nerešeno 2:2, u prijateljskoj utakmici odigranoj u sklopu priprema za predstojeću sezonu.

Ilić je rekao da smatra da su svi fudbaleri crno-belih dobili šansu, kao i da u njegovoj ekipi trenutno nema povređenih igrača.

"Dobro je to za sad", kazao je trener Partizana.

Partizan će svoju poslednju utakmicu na pripremama u Sloveniji odigrati u subotu protiv slovenačke Nafte.

"Sutra će drugi igrači početi utakmicu, ove koji su danas igrali više od 75 minuta probaćemo da ne koristimo, dok dvojica defanzivaca koji su odigrali svih 90 minuta neće igrati. Pokušaćemo da odigramo dobru utakmicu i pobedimo", rekao je Ilić.