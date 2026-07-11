Dosadašnji fudbaler Lacija Španac Mario Hila potpisao je ugovor sa Milanom do 30. juna 2031. godine, saopšteno je iz redova "rosonera".

Finansijski detalji nisu saopšteni, ali italijanski mediji navoe da je Milan za transfer španskog odbrambenog igrača izdvojio oko 30 miliona evra.

Hila (25) je poslednje četiri sezone bio član Lacija, a prethodno je igrao za madridski Real. On je za Lacio ukupno odigrao 120 mečeva u takmičenjima i postigao je dva gola.