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Dosadašnji golman Salcburga i reprezentativac Austrije Aleksandar Šlager potpisao je ugovor sa Verderom, saopštio je klub iz Bremena.

Šlager (30) je tokom dana prošao lekarsku preglede u Bremenu, a potom je potpisao ugovor sa Verderom do juna 2029. godine. Finansijski detalji nisu saopšteni.

"Oduševljen sam što sam postao član Verdera i jedva čekam da upoznam navijače, klub i grad. Daću sve od sebe u ovom dresu. Zelim da predstavljam klub na najbolji mogući način", rekao je Šlager, preneo je zvanični sajt kluba.

Šlager je pored Salcburga branio za LASK, Floridsdorfer, Gredig, Lajpcig i Lifering.

On je reprezentaciju Austrije nastupio na 30 mečeva, a branio je za nacionalni tim na Svetskom prvenstvu, koje se održava u SAD, Kanadi i Meksiku. Fudbaleri Austrije su 2. jula eliminisani u šesnaestini finala SP od selekcije Španije (0:3).