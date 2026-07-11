"Srećan sam i ponosan na sebe. Klub mi je mnogo pomogao. Želim samo da nastavim da radim na sebi i učim svakog dana. Cilj mi je da debitujem za prvi tim, upišem minute u Premijer ligi i pružim svoj maksimum kada god dobijem priliku", izjavio je Fredrik, koji je za reprezentaciju Nigerije odigrao šest mečeva.