Fudbaler Brentforda, Bendžamin Fredrik, produžio ugovor do 2030. godine. Njegov cilj je debi u Premijer ligi i napredovanje u karijeri.
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NOVI UGOVOR: Bendžamin Fredrik ostaje u Brentfordu
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Fudbaler Brentforda i reprezentativac Nigerije Bendžamin Fredrik potpisao je novi ugovor do juna 2030. godine uz mogućnost produženja na još jednu sezonu, saopštio je engleski klub.
Fredrik (21) je u Brentford stigao 2023. godine, a prošlu sezonu je proveo na pozajmici u belgijskom Denderu.
"Srećan sam i ponosan na sebe. Klub mi je mnogo pomogao. Želim samo da nastavim da radim na sebi i učim svakog dana. Cilj mi je da debitujem za prvi tim, upišem minute u Premijer ligi i pružim svoj maksimum kada god dobijem priliku", izjavio je Fredrik, koji je za reprezentaciju Nigerije odigrao šest mečeva.
Fudbaleri Brentforda će 22. avgusta u prvom kolu Premijer lige dočekati Totenhem.
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