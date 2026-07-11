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Fudbaler Brentforda i reprezentativac Nigerije Bendžamin Fredrik potpisao je novi ugovor do juna 2030. godine uz mogućnost produženja na još jednu sezonu, saopštio je engleski klub.

Fredrik (21) je u Brentford stigao 2023. godine, a prošlu sezonu je proveo na pozajmici u belgijskom Denderu.

"Srećan sam i ponosan na sebe. Klub mi je mnogo pomogao. Želim samo da nastavim da radim na sebi i učim svakog dana. Cilj mi je da debitujem za prvi tim, upišem minute u Premijer ligi i pružim svoj maksimum kada god dobijem priliku", izjavio je Fredrik, koji je za reprezentaciju Nigerije odigrao šest mečeva.

Fudbaleri Brentforda će 22. avgusta u prvom kolu Premijer lige dočekati Totenhem.

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Glupost Đanluiđija Donarume Izvor: Arena 1 Premium