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Fizička sprema fudbalera na Svetskom prvenstvu pod lupom je planetarne javnosti.

Uvođenje pauza za osveženje igrača na polovini svakog poluvremena na Mundijalu izazvalo je dosta kontroverzi i oprečnih mišljenja analitičara i bivših fudbalera, čak i optužbi na račun predsednik FIFA Đanija Infantina da je to uradio iz komercijalnih razloga radi ogromne zarade.

O ovim temama za Kurir je govorio Ratko Radojičić, jedan od najcenjenijih stručnjaka u oblasti kondicione pripreme u srpskom fudbalu.

1/8 Vidi galeriju Ratko Radojičić Foto: Privatna arhiva

Njegovo ime se vezuje za vrhunske sportske rezultate, moderan pristup fitnesu i rad s nekim od najvećih imena srpskog fudbala.

Deluje da je SP 2026 veliki izazov za igrače što se tiče fizičke spreme, posebno jer je došao na kraju iscrpljujuće sezone i jer se igra 40 dana.

- Ono što se sada dešava jeste da se fudbal skroz promenio. Nema više prevelikog poseda, od igrača se traže fizička priprema i brzina. Da se igra jednostavnije, da se kraćom putanjom dolazi do golova, da se napadaju prostori bliže golu... A sve to iziskuje veliku potrošnju, ujedno i dobru fizičku pripremu igrača - govori za Kurir Ratko Radojičić.

Oporavak je ključ svega

Stručnjak za fizičku spremu istakao je važnost oporavka: - Tokom leta igrači imaju kratku pauzu, ali i u tih mesec dana imaju programe koje moraju da prođu. Gotovo da nemaju odmor. U opticaju je ogroman novac u svim klubovima i oni nemaju emocije ni milosti prema igračima. Iz tog razloga probudila se svest kod igrača da u većem delu mikrociklusa sve stavljaju na oporavak, pošto kroz samo takmičenje i utakmice imaju određenu potrošnju. Glavni ključ cele priče je dobar oporavak!

Mnogi tvrde da fizička sprema kod većine reprezentacija pada u finišu mečeva. Najbolji primer su utakmice Senegal - Belgija i Egipat - Argentina.

- Na sve to gledam malo drugačije. Savremeni fudbal traži da fudbalski kondicioni trener treba da prepozna sve ono što se dešava na terenu, plus fitnes i teretana. Evo, za utakmicu Egipta i Argentine, tu je došla do izražaja fizička priprema u završnoj fazi utakmice, ali sam siguran da je individualni kvalitet napravio ogromnu razliku, plus selekcija igrača. Egipat je bio kompaktan, fizički savršeno spreman, ali nisu izdržali taj kvalitet koji imaju Argentinci predvođeni neverovatnim Lionelom Mesijem.

Na Mundijalu se dosta priča o tzv. pauzama za osvežavanje igrača na polovini svakog poluvremena.

- Generalno, hidratacija je mnogo bitna u vrhunskom fudbalu. Ljudi greše, misle da je to uvedeno samo iz marketinških razloga. Drugačije gledam na sve to. Igrači dolaze iz teških sezona i organizam je u stresu. Po meni to je odlična stvar, da postoji mala pauza da se igrači oporave... Ne gledam to sa one komercijalne strane, sigurno je da ima i toga, već samo sa stručne. Fudbaleri su potrošeni, klima je drugačija, a ništa se ne gubi u ta dva ili tri minuta. Najvažnije je sačuvati zdravlje igrača, jer oni tokom sezone trpe nenormalne napore. Tu na pauzi spuste puls, pojedu nešto, uzmu neki napitak... Odličan potez. Vezano za te pauze, pa koliko vremena se izgubi ako se povredi neki igrač? Ili ako nešto uleti s tribina? Ne daj bože da se neki igrač sruši na terenu... Da izgubimo čoveka. A imali smo i to, zar ne?! - kaže Radojičić.