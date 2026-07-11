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FK Vojvodina je predstavila drugu garnituru dresova za sezonu 2026/27.

U pitanju je dres plave boje, na kojem se jasno ističe plava zvezda. Plava zvezda nalazi se u grbu kluba, kao sinonim početka, tradicije, Mike Antića i svega što Vojvodina jeste.

Baš zato novi dres predstavljaju Vojvodinaši, oni koji su gotovo čitav svoj život podredili i posvetili “staroj dami” iz Novog Sada.

Oni koji pamte najveće uspehe, ali i stresove, oni koji su dočekali i ispratili brojne legende, ne shvatajući da vremenom i delima te legende postaju i sami. Baš takvi su Dragan Jovičić, dr Borko Vukosav i Cvijan Savković.

1/6 Vidi galeriju Foto galerija iz Novog Sada Foto: Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©/Pedja Milosavljevic/STARSPORT ©

- Zato smo simbolično, na lepom plavom Dunavu i na našem “Karađorđu”, želeli da im se zahvalimo i podsetimo da su oni naše plave zvezde, koje isto tako diskretno, ali kao stubovi drže i nose ovaj klub na svojim ramenima i u svojim srcima - piše na sajtu Vojvodine i dodaje se:

- Plava zvezda je još od dvadesetih godina prošlog veka sastavni deo klupskog identiteta, simbol tradicije, kontinuiteta i pripadnosti srpskoj naciji. Zato će uvek biti snažan podsetnik na vrednosti koje povezuju generacije Vojvodinaša.

Foto: FK Vojvodina /Nenad Mihajlović

Novi dres će Vošu predstavljati u punom svom sjaju, kao klub čija istorija i tradicija ne smeju biti zanemareni, već stalno na pameti i kao plava zvezda vodilja svim budućim naraštajima…

Dresovi će se uskoro naći u prodaji u klupskom šopu, na stadionu „Karađorđe“, a sve detalje će FK Vojvodina blagovremeno objaviti, zaključili su u klubu iz Novog Sada.