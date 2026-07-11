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Svet fudbala zavijen je u crno nakon vesti o preranoj smrti Zaze Pipije. Poznati gruzijski sudija preminuo je u 42. godini života, javljaju mediji koji se bave praćenjem rada fudbalskih sudija širom planete.

Decenija i po na najvećoj sceni

Pipija je važio za jednog od najcenjenijih evropskih delioca pravde, a na međunarodnoj FIFA listi nalazio se još od 2009. godine. Tokom punih 15 godina, koliko je predstavljao Gruziju na međunarodnoj sceni, sudio je ogroman broj izuzetno važnih mečeva u elitnim takmičenjima na Starom kontinentu, uključujući i utakmice grupne faze Lige šampiona.

"Njegova posvećenost i profesionalizam ostavili su neizbrisiv trag u svetu suđenja", navodi se u saopštenju stranice Referee Side.

Saradnja sa Kruašvilijem

Kao pomoćni arbitar, Pipija je najčešće bio deo sudijskog tima koji je predvodio glavni sudija Jorgi Kruašvili. Domaća i evropska publika pamtiće ga po pravdi koju je delio na velikim evropskim duelima, među kojima se posebno izdvajaju mečevi Šturm Grac - Sporting i Štutgart - Jang Bojs, odigrani pre dve sezone u okviru Lige šampiona.

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