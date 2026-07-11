Crveno-beli su otišli sa 23 fudbalera...
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FUDBALERI CRVENE ZVEZDE OTPUTOVALI U RUSIJU! Evo koga je sve Dejan Stanković poveo na megdan Zenitu!
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Fudbaleri Crvene zvezde su otputovali u Rusiju gde će nakon kvalitetnog rada na Zlatiboru i u Austriji odigrati kontrolni meč u Sankt Peterburgu protiv Zenita u nedelju 12. jula od 18 časova po srpskom vremenu.
Crvena zvezda - Jedinstvo Užice Foto: Fk Crvena Zvezda
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Šef stručnog štaba Dejan Stanković je u Rusiju poveo 23 igrača, a to su: Mateus, Ivan Guteša, Omri Glazer, Strahinja Baucal, Stefan Gudelj, Miloš Veljković, Strahinja Eraković, Frenklin Tebo Učena, Nair Tiknizjan, Matej Strika, Mahmudu Bađo, Matej Gaštarov, Rade Krunić, Tomas Handel, Timi Maks Elšnik, Abu Fani, Vasilije Kostov, Daglas Ovusu, Kristijan Balov, Loizos Loizu, Mirko Ivanić, Džej Enem, Bruno Duarte.
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