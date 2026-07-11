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Fudbalere Partizana očekuje poslednji pripremni meč u Sloveniji, a protivnik crno-belima biće ekipa Nafte.

18. minut - Partizan vodi 1:0. Strelac je Zaubairu.

SASTAVI 

Partizan (4-1-4-1): Krunić - Malik, Simić, Milić, Samson - Dragojević - Traore, Aleksić, Ugrešić, Zubairu - Lekić

Izmene: Banjić, Roganović, Petrović, Marinković, Janković, Zeković, Kostić, Ninić, Trifunović, Že

Nafta (4-4-2): Erjavšek - Poredoš, Dragoner, Pirtovšek, Kambič - Ogvuče, Lavrenčič, Zorica, Pihler - Jašaragič, Maroša

Izmene: Barbarič, Stankovič, Kosi, Kiralji, Buljan, Sintič, Vert, Sokal, Vejl, Ristevski, Grgić, Pecek, Brumec

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