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Kovačević je rođen 28. aprila 1996. godine u Novom Sadu i igra na poziciji levog beka. Prethodne polusezone nosio je dres Radničkog iz Kragujevca, odakle i dolazi na "Čair".

Bojan Kovačević je ponikao u Inđiji, čiji je dres prvo obukao u seniorskoj karijeri, a u Srbiji je igrao još za Voždovac i novosadski Proleter. 

Inostranu karijeru gradio je na Kipru i u Grčkoj. Pre dolaska u kragujevački Radnički nosio je dres grčke Larise.

(Beta)

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