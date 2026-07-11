Fudbalski klub Radnički iz Niša saopštio je da je Bojan Kovačević novi igrač tog kluba.
Fudbal
NIŠLIJE SE POJAČALE: Bojan Kovačević novi fudbaler Radničkog
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Kovačević je rođen 28. aprila 1996. godine u Novom Sadu i igra na poziciji levog beka. Prethodne polusezone nosio je dres Radničkog iz Kragujevca, odakle i dolazi na "Čair".
Bojan Kovačević je ponikao u Inđiji, čiji je dres prvo obukao u seniorskoj karijeri, a u Srbiji je igrao još za Voždovac i novosadski Proleter.
Inostranu karijeru gradio je na Kipru i u Grčkoj. Pre dolaska u kragujevački Radnički nosio je dres grčke Larise.
(Beta)
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