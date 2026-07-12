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Mladi fudbaleri Partizana koji su igrali na Evropskom prvenstvu za omladince u Velsu Dušan Makević i Mihailo Radić bili su razočarani, što je prvi trener crno-belih Saša Ilić odlučio da ih ne priključi prvom timu.

Novi šef struke Partizana Saša Ilić odlučio je da dvojicu talentovanih juniora prosledi u Teleoptik, gde bi imali minutažu i u Prvoj ligi Srbije sticali preko potrebno iskustvo radeći sa trenerom Markom Jovanovićem.

Saša Ilić trener fudbalera Partizana na pripremema u Sloveniji Foto: Www.partizan.rs

Teleoptik ispod časti, ili...

Međutim, dvojica talentovanih fudbalera nisi bili zadovoljni tom odlukom, pa su odlučili da se ne pojave u Teleoptiku, piše "Sportski žurnal". Da li su prekomandu u razvojni tim Partizana shvatili kao poniženje, ili je po sredi nešto drugo, znaju samo njih dvojica.

Trener Teleoptika Marko Jovanović telefonom je nekoliko puta zvao Dušana Makevića i Mihaila Radića, ali se njih dvojica nisu javljali. Zbog toga, čelnici kluba su održali i hitan sastanak koji je trajao sat ipo, a na kojem su glavna tema bili upravo dvojica juniora.

Dušan Makević posle potpisa ugovora sa Partizanom Foto: Www.partizan.rs

Po kazni trčali krugove

Nekako, posle ubeđivanja Makević i Radić su se pojavili na treningu u Zemunu, ali trener Marko Jovanović nije tek tako želeo da pređe preko njihove samovolje i oglušenja o klupsku disciplinu. Morali su da trče krugove, a ostaje još otvorena tema da li će FK Partizan novčano kazniti dvojicu juniora.

Dušan Makević i Mihailo Radić su dvojica izuzetno talentovanih fudbalera rođenih 2007. godine, koji važe za jedne od najvećih bisera Partizanove omladinske škole. Makević je počeo u Crvenoj zvezdi, defanzivni je vezni, a može da igra kao štoper. Ima profesionalni ugovor sa Partizanom do 2027. Radić je moderan defanzivac, klasičan štoper koji takođe ima profesionalni ugovor sa klubom do 2027. godine.

Mihailo Radić posle potpisivanja ugovora sa FK Partizan Foto: Www.partizan.rs

Sukob tinja odranije

Prema nezvaničnim infromacijama, dva mlada fudbalera su odranije u sukobu sa rukovodstvoim, pošto su odbili da potpišu nove ugovore. Kada su momci ušli u fazu gde su prerasli kadetski fudbal, Partizan je želeo da im ponudi dugoročne, revidirane profesionalne ugovore.

Tako bi se klub zaštitio kako bi osigurao njihovu budućnost u Humskoj i sprečio inostrane timove da ih odvedu za minimalno obeštećenje, tzv. trening kompenzaciju. I tu je nastao sukob, koji nije rešen, a kako sada izgleda korist nemaju obe strane.