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Fudbaleri Partizana savladali su slovenačku ekipu Nafta sa 4:1 i tako pobedom završili pripreme u Sloveniji.

''Pobedili smo danas sa 4:1, to nam je najubedljivija pobeda na pripremama. Simić je osetio bol u predelu tetive, mislim da nije ništa strašno, zato je i zamenjen. Igrao je i Že u poslednjih 20 minuta, vidi se da nije u najboljem fizičkom stanju, ali mislim da će iz nedelje u nedelju biti sve bolji'', rekao je Ilić na početku.

Usledilo je pitanje koji igrač ga je prijatno iznenadio na pripremama i da li je to ''univerzalac'' Samson koga je već pohvalio ranije?

''Ako već moram da pomenem neko ime, hajde da pomenem njega. Fasciniran sam kako je radio, kako je trenirao, kako je igrao, izuzetno brzo prihvata određene zahteve, dominantan je i želim mu da nastavi u tom ritmu''.

Nedelju dana je do početka nove sezone. Da li je zadovoljan urađenim i ima li na vidiku najboljih 11?

''Ja sam trener koji je poznat da puno rotira igrače. Nama je najbitnije da svi igrači budu zdravi, maksimalno fokusirani, a ekipa će se menjati iz nedelje u nedelju.

Uvek može bolje, idemo ka boljem, ali pravimo puno jednostavnih grešaka, što nam stvara konfuziju, a mislim da ovi igrači imaju kvalitet da igraju jednostavnije'', zaključio je Ilić.

Ekipa Partizana se sada vraća u Beograd gde će nastaviti sa treninzima, a prvi takmičarski meč odigraće narednog vikenda protiv Zemuna u Ubu.