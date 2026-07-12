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Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 18 časova gostuju Zenitu u Rusiji u prijateljskom meču koji će biti generalna proba pred start sezone u Super ligi Srbije.

Crvena zvezda - Jedinstvo Užice Foto: Fk Crvena Zvezda

Direktan prenos ove utakmice moći ćete da ispratite na Jutjub kanalu Crvena zvezda, dok se očekuje da prenos bude realizovan i na TV Arena sport, iako još uvek nema potvrde na zvaničnom sajtu.

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