Susret je na programu u nedelju od 18 časova.
Fudbal
CRVENA ZVEZDA PROTIV ZENITA U RUSIJI! Evo gde možete gledati direktan prenos generalne probe čete Dejana Stankovića uoči početka Super lige Srbije
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Fudbaleri Crvene zvezde u nedelju od 18 časova gostuju Zenitu u Rusiji u prijateljskom meču koji će biti generalna proba pred start sezone u Super ligi Srbije.
Crvena zvezda - Jedinstvo Užice Foto: Fk Crvena Zvezda
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Direktan prenos ove utakmice moći ćete da ispratite na Jutjub kanalu Crvena zvezda, dok se očekuje da prenos bude realizovan i na TV Arena sport, iako još uvek nema potvrde na zvaničnom sajtu.
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