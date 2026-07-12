Nastavak šampionata Švedske obeležava odlična forma Andreja Đurića, najzaslužniji je za dve pobede Malmea.
ŠVEDSKA
SRBIN BLISTA U ŠVEDSKOJ: Malme ubedljiv, bivši igrač Zvezde strelac u pobedi!
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Bivši štoper Crvene zvezde je posle odlične igre na gostovanju Degerforšu, protiv Geteborga (4:0) u Malemu sve podigao na još viši nivo – bio je strelac za 1:0 u uvodnoj fazi meča.
Andrej Đurić u dresu Malmea Foto: PETTER ARVIDSON / Bildbyran Photo Agency / Profimedia, Jez Tighe / imago sportfotodienst / Profimedia, Bildbyran / ddp USA / Profimedia
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Đurić je pre godinu dana stigao u Malme iz Crvene zvezde, transfer je iznosio 1.500.000 evra.
Postoje ponude za promenu sredine, a pred upravom Malmea će biti delikatna odluka da li da ide u tom smeru i izgubi pouzdanog defanzivca.
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