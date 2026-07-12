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Trener fudbalera Crvene zvezde Dejan Stanković rekao je posle poraza od Zenita (1:3) u poslednjoj pripremnoj utakmici pred početak sezone 2026/27 da je njegova ekipa skupo platila tehničke greške, ali da iz meča može da izvuče mnogo korisnih zaključaka.

1/8 Vidi galeriju FK Crvena zvezda, pripreme Austrija 2026. Foto: Www.crvenazvezdafk.com

"Izgubili smo utakmicu zbog tehničkih stvari, postavljanja, markiranja i pozicije tela. Mislim da je sve to moglo da se izbegne. Primili smo gol iz penala, zatim sa oko 30 metara, bili smo uspavani, a treći pogodak smo primili iz situacije na kojoj smo radili. To su stvari koje ćemo analizirati između nas", rekao je Stanković, a preneo klub.

On je istakao da je, uprkos porazu, zadovoljan pojedinim segmentima igre.

"Ostatak utakmice doneo je dosta dobrih stvari. Moramo da budemo bolji u završnici akcija, jer kada osvojimo loptu na njihovoj polovini moramo da imamo bolju realizaciju. Zadovoljan sam fizičkim, taktičkim i tehničkim izdanjem ekipe. Rezultat nije povoljan, ali kao trener izvlačim ono što nam je potrebno da bismo bili bolji. Nije lepo izgubiti, ali je bolje da se to dogodi u pripremnom periodu nego kada počne sezona", naveo je trener crveno-belih.

Stanković je dodao da su pripreme završene i da je fokus sada na prvim takmičarskim izazovima.

"Ne verujem da ćemo više raditi na kondiciji. Sada je vreme za tempiranje forme pred prvenstvenu i prvu evropsku utakmicu. Moramo da obratimo pažnju na detalje i da ne budemo uspavani, jer smo i tokom Svetskog prvenstva videli koliko sitnice mogu da utiču na rezultat. Potrebna nam je maksimalna koncentracija od prvog do poslednjeg minuta. U principu sam zadovoljan, a poraz u prijateljskoj utakmici svakako je prihvatljiviji nego u meču za bodove", zaključio je Stanković.