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Bivši urugvajski reprezentativac Dijego Forlan trebalo bi da preuzme mesto selektora seniorske reprezentacije Urugvaja, nakon odlaska Marsela Bijelse, saopštio je danas predsednik Fudbalskog saveza Urugvaja (AUF) Ignasio Alonso.

1/6 Vidi galeriju Urugvaj - Španija Mundijal 2026 Foto: ULISES RUIZ / AFP / Profimedia, ALFREDO ESTRELLA / AFP / Profimedia

Alonso je za televiziju 'Teledoce' izjavio da je dogovor sa Forlanom blizu i da bi legendarni napadač trebalo da predvodi A tim, kao i reprezentaciju igrača do 20 godina.

"Ako u narednim satima postignemo dogovor sa Dijegom Forlanom, on će paralelno biti trener selekcije do 20 godina i predvoditi A ekipu u narednim prijateljskim utakmicama. Uzbuđen je zbog prilike, iako je ostalo još nekoliko detalja koje treba rešiti", rekao je Alonso, a preneo Ekip.

Plan je da Forlan vodi Urugvaj tokom reprezentativnih prozora u septembru, oktobru i novembru, kao i na prijateljskim mečevima sve do marta 2027. godine. Nakon toga AUF će odlučiti da li će mu poveriti nastavak mandata ili imenovati novog selektora.

Odluka će delimično zavisiti i od rezultata internih izbora u urugvajskom savezu krajem godine.