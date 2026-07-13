LEGENDA SELA NA KLUPU: Forlan novi selektor Urugvaja
Bivši urugvajski reprezentativac Dijego Forlan trebalo bi da preuzme mesto selektora seniorske reprezentacije Urugvaja, nakon odlaska Marsela Bijelse, saopštio je danas predsednik Fudbalskog saveza Urugvaja (AUF) Ignasio Alonso.
Alonso je za televiziju 'Teledoce' izjavio da je dogovor sa Forlanom blizu i da bi legendarni napadač trebalo da predvodi A tim, kao i reprezentaciju igrača do 20 godina.
"Ako u narednim satima postignemo dogovor sa Dijegom Forlanom, on će paralelno biti trener selekcije do 20 godina i predvoditi A ekipu u narednim prijateljskim utakmicama. Uzbuđen je zbog prilike, iako je ostalo još nekoliko detalja koje treba rešiti", rekao je Alonso, a preneo Ekip.
Plan je da Forlan vodi Urugvaj tokom reprezentativnih prozora u septembru, oktobru i novembru, kao i na prijateljskim mečevima sve do marta 2027. godine. Nakon toga AUF će odlučiti da li će mu poveriti nastavak mandata ili imenovati novog selektora.
Odluka će delimično zavisiti i od rezultata internih izbora u urugvajskom savezu krajem godine.
Forlan (47) je legenda urugvajskog fudbala. Za reprezentaciju je odigrao 112 utakmica i postigao 36 golova, a karijeru je završio 2019. godine. Kao trener do sada je imao dva kratka angažmana – vodio je Penjarol 2020. godine, kada je sedeo na klupi na 11 utakmica, a potom i Atletiko Atenas u drugoj ligi Urugvaja 2021. godine, na 12 mečeva.