Slušaj vest

Bivši reprezentativac Italije Danijele Adani ispričao je anegdotu iz perioda kada je 1999. godine stigao u Fjorentinu, a njegovo priznanje izazvalo je veliku pažnju italijanske javnosti.

Nekadašnji defanzivac, koji je za Azure odigrao pet utakmica, otkrio je da ga je po dolasku u klub sačekalo nesvakidašnje "iznenađenje".

"Bio je to savršen doček. Hotel se zvao "Grifone". Tek što sam stigao, jedan od novih saigrača zaustavio me je u holu i rekao da odem do sobe jer me čeka poklon dobrodošlice", ispričao je Adani u podkastu kod Đodija Ćeketa.

Kada je otvorio vrata sobe, ostao je bez reči.

"U krevetu je bila naga devojka. Hteo sam da razgovaram sa njom, ali mi je rekla da se opustim", kroz osmeh se prisetio bivši italijanski fudbaler.

Adani je u Fjorentinu stigao u leto 1999. godine, a sa klubom je dve godine kasnije osvojio Kup Italije pod vođstvom Roberta Manćinija.

1/5 Vidi galeriju Danijele Adani Foto: www.imagephotoagency.it / imago sportfotodienst / Profimedia

Danas je jedan od najpoznatijih fudbalskih komentatora u Italiji i za RAI prati najveća reprezentativna takmičenja. Tokom Mundijala u Kataru dospeo je u centar pažnje zbog izjave u kojoj je Lionela Mesija uporedio sa Isusom Hristom, rekavši da bi "ako poželi, mogao vodu da pretvori u vino".

Kurir sport / Espreso